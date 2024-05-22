- Asayiş

Kendilerini kombi bakım servis elemanı olarak göstererek dolandırdılar

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Çorum'da ilginç bir dolandırıcılık ortaya çıktı. Kendilerini kombi bakım servisi çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kendilerini kombi bakım servis elemanı olarak göstererek dolandırdılar mask
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Telefonda vatandaşları 'Kombinizin servis bakımı geldi' diyerek arayan M.K. (31) ve M.S. (45), kendilerini yetkili servis elamanı olarak tanıttı. Şüpheliler, evlerine gittikleri vatandaşlardan kombilerinin bakımını yaptıkları gerekçesiyle para talep etti. Yeterli parası yanında olmayanlardan ise ATM'den para çekmelerini istedi. Sözde kombi bakımının yapıldığı  bir ev sahibinden ise 7 bin TL alındı.

İHBARDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis, kısa sürede şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti.

İl dışından gelerek vatandaşları dolandıran M.K. ve M.S., Ankara yolu üzerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

# Polis, Bir, bin, etti, operasyon

22 May 2024 - 23:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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