- Asayiş

Korkunç kaza! Motosiklet, kamyonetin altına girdi

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Mersin'de korkunç bir motosiklet kazası meydana geldi. Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Emin Ehil yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Deniz C. ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Motosiklet, kamyonetin altına girdi mask
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Muhammet Emin Ehil yönetimindeki motosiklet, yola çıkan A.B.'nin kullandığı kamyonete çarpıp, altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve  sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki arkadaşı Deniz C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ehil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz C.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 23:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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