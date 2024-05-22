Korkunç kaza! Motosiklet, kamyonetin altına girdi

Muhammet Emin Ehil yönetimindeki motosiklet, yola çıkan A.B.'nin kullandığı kamyonete çarpıp, altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki arkadaşı Deniz C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ehil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz C.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA