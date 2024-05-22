22 May 2024 - 23:15 - Asayiş

Tarım işçisi genç tarlada kayboldu

Adana'da mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı.