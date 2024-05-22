22 May 2024 - 22:41- Gündem G:

Sürücüler dikkat! e-Devlet'e o özellik geldi

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Trafik kazaları sonrasında doldurulan 'Kaza tutanağı' hizmeti artık e-Devlet uygulamasına geldi.

Sürücüler dikkat! e-Devlet'e o özellik geldi mask
Sürücüler dikkat! e-Devlet'e o özellik geldi
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e- Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile ' kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.

Sürücüler dikkat! e-Devlet'e o özellik geldi


ANINDA SİSTEME YANSIYACAK

Sürücüler e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: MYNET

# Sürücü, kaza tutanağı, Gelen, için

22 May 2024 - 22:41 - Gündem

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