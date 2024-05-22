- Asayiş

13 yerinden vurup kayıplara karıştı

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Samsun'un Canik husumetlisi S.T. (34) tarafından tabancayla vurulan Asım Cerrah (42), yaşamını yitirdi. Cerrah'ın 13 yerinden vurulduğu anlaşıldı.

13 yerinden vurup kayıplara karıştı mask
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İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı. S.T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı  özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, ilgili, Gelen, Özel

22 May 2024 - 22:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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