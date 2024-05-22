13 yerinden vurup kayıplara karıştı

İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı. S.T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA