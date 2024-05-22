- Asayiş

Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı; uçurumdan yuvarlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kumluca'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı; uçurumdan yuvarlandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dün trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil şehir içinde yaşanan kısa takibin ardından şehir dışına çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi. Çayağzı mevkiine geldiğinde sürücünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 

HALATLARLA KURTARILDILAR

Otomobilde bulunan şoför Murat Uyar, beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriye uyruklu Heyse Muhammet'in yaralandığı belirlendi. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU İÇİN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Murat Uyar'ın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Polis, için, Otomobil, Trafik, başladı

22 May 2024 - 22:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Feci kaza! 6 yaşındaki Muhammed traktörden düştü mask
Feci kaza! 6 yaşındaki Muhammed traktörden düştü
Günlerdir aranan Yusuf'tan kötü haber mask
Günlerdir aranan Yusuf'tan kötü haber
Korkunç plan! Birliktelik yaşayan karısı ve kardeşi fare zehriyle öldürdüler mask
Korkunç plan! Birliktelik yaşayan karısı ve kardeşi fare zehriyle öldürdüler
Kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aranıyordu... Daltonlar'ın ele başı Barış Boyun yakalandı mask
Kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aranıyordu... Daltonlar'ın ele başı Barış Boyun yakalandı
Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı... mask
Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı...
Bariyerlere çarpıp devrilen kamyon sonu oldu mask
Bariyerlere çarpıp devrilen kamyon sonu oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber