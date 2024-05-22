Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı; uçurumdan yuvarlandı

Dün trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil şehir içinde yaşanan kısa takibin ardından şehir dışına çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi. Çayağzı mevkiine geldiğinde sürücünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

HALATLARLA KURTARILDILAR

Otomobilde bulunan şoför Murat Uyar, beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriye uyruklu Heyse Muhammet'in yaralandığı belirlendi. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU İÇİN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Murat Uyar'ın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA