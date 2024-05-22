Alanya Başkent Hastanesi'nde esrarengiz olay

Alanya Başkent Hastanesi binasının balkonundan bir vatandaş aşağıya düştü ve ağır yaralandı. Vatandaşın hastane önündeki refüje düştüğü, Başkent Hastanesi görevlilerinin hızla müdahale ettiği görüldü. Düşen kişi hastaneye alınırken, karşı binadan bir vatandaş, düşme sonrasını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. (Toygar DİM)