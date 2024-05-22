22 May 2024 - 21:35- Gündem G:

Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Mersin'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir Mahallesi'nde N.B'nin (71) kullandığı 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araç ile S.K. (37) idaresindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon çarpıştı.

Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü N.B'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Z.A'yı (62) sıkıştığı araçtan çıkardı.

Ağır yaralanan Z.A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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22 May 2024 - 21:35 AA Mersin- Gündem

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