22 May 2024 - 21:24- Ekonomi G:

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber

ABONE OL Google News Sayfamız

Emeklilere müjdeli haber geldi. 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin TL'lik ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber mask
ABONE OL Google News Sayfamız

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yürütülen çalışma tamamlandı. Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin TL'lik ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak olan maaş ödemeleri, Haziran ayında Kurban bayramı nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak.

16 Haziran'da başlayacak bayram nedeniyle ikramiye ödeme takvimi için en muhtemel tarih ise 10-14 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Maaş ve ikramiye ödemelerinin ilk olarak SSK sonrasında Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, için, Sosyal, Son, günü, bin, Emekli, kurban bayramı

22 May 2024 - 21:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Maliye bu kez de onların peşinde! Akla gelmeyecek meslekler bile... mask
Maliye bu kez de onların peşinde! Akla gelmeyecek meslekler bile...
Emeklilere müjde Resmi Gazete’de yayımlandı! Emeklilere yüzde 15 indirim mask
Emeklilere müjde Resmi Gazete’de yayımlandı! Emeklilere yüzde 15 indirim
Emekliler için peş peşe gelen güzel haberler: 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacak mask
Emekliler için peş peşe gelen güzel haberler: 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacak
ERKEN EMEKLİ OLACAKSINIZ! SGK açıkladı: 1.2 milyon kişi emeklilik hakkını kazandı mask
ERKEN EMEKLİ OLACAKSINIZ! SGK açıkladı: 1.2 milyon kişi emeklilik hakkını kazandı
THY'den kaçırılmayacak iş fırsatı: Tecrübe şartı yok! mask
THY'den kaçırılmayacak iş fırsatı: Tecrübe şartı yok!
Kiracıların korkulu rüyasıydı: Sonunda açıklandı! Ne kadar zam yapabilir? mask
Kiracıların korkulu rüyasıydı: Sonunda açıklandı! Ne kadar zam yapabilir?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber