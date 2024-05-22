Emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yürütülen çalışma tamamlandı. Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin TL'lik ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak olan maaş ödemeleri, Haziran ayında Kurban bayramı nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak.
16 Haziran'da başlayacak bayram nedeniyle ikramiye ödeme takvimi için en muhtemel tarih ise 10-14 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Maaş ve ikramiye ödemelerinin ilk olarak SSK sonrasında Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.