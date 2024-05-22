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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

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Elazığ'da komşu aileler arasında yaşanan kavgada Yusuf Çaça (23) kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu mask
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Köy içinde hızlı araç kullanılması nedeniyle komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Çaça, tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle yere düştü. Çaça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili  1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 21:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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