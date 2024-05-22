Trafikte tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu acı içerisinde yere yığılırken H.G. ise omuzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.