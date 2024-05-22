Trafikte tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu acı içerisinde yere yığılırken H.G. ise omuzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA