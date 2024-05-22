- Asayiş

Trafikte tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.G. (65) ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70), birbirine tabancayla ateş etti. Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralandı.

Trafikte tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı mask
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İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu acı içerisinde yere yığılırken H.G. ise omuzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

# Gelen, sağlık, Polis, Sürücü

22 May 2024 - 20:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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