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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi mask
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Kütahya'da akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana gledi. R.İ. yönetimindeki  yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı.  Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Bir, kaza

22 May 2024 - 20:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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