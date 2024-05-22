Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kütahya'da akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana gledi. R.İ. yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA