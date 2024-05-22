'Hoca senin önünde eşin biriyle birlikte olursa büyü geçer dedi'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar gündem olmaya devam ediyor. Program bu defa Yusuf Bey'in eşiyle ilgili anlattıklarıyla olay oldu

Eşiyle uzun zamandır arasında bir soğukluk olduğunu söyleyen Yusuf Bey bu soğukluk nedeni ile müstehcen içerikler izlemeye başladığını söyledi. Ayrıca karısının cinsel olarak hasta olduğunu söyledi. Yusuf Bey karısı ile arasındaki bu soğukluğu gidermek için hocaya bile gittiğini anlattı.

BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLMASINI İSTEDİ





Muska hocasına gittiğini söyleyen Yusuf Bey hocanın kendisine üzerinde büyü olduğunu ve 'senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer' dediğini söyledi.Esra Ezmeci duydukları karşısında adeta şoke oldu. Yusuf Bey ardından ise "Ben meğersem bir çetenin içerisindeymişim. Hoca filan değilmiş o adam" diye konuştu. Daha sonra aklına karısının onu aldattığından şüphelenen Yusuf Bey sahte hocadan duyduklarını eşine söyleyerek ona oyun yapmaya karar verdiğini ve eşine 'Sen başkasıyla ilişkiye girersen bizim ilişkimiz düzelir' dediğini söyledi.

'İNTERNETTEN BİRİNİ BULDUK'





Bu sözleri karşısında eşinin ona kızmadığını dile getiren Yusuf Bey 'İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı' dedi. Esra Ezmeci 'Ne yaşandı ya' diye sorunca Yusuf Bey 'Birlikte oldu' diye yanıt verdi. Ezmeci 'Senin önünde mi? Tövbe estağfurullah' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi..Ezmeci daha sonra ise 'Bu normalleşmiş bir şey değil. Bir kadın bir erkek bunu nasıl kabul eder. Çok şaşırdım ben. Bunlar hayal olabilir mi? Hayal olsun. Ben şoka girdim' diye konuştu.

Kaynak: Mynet