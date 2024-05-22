22 May 2024 - 20:37- Gündem G:

Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı

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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı mask
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

Abdulkadir G. (57) idaresindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil, Isparta - Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınında bariyerlere çarparak devrildi.

Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki İbrahim G. (25) ile Ceren G. (21) ve 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil bariyerlere çarparak devrildi! 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı

Baba İbrahim G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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22 May 2024 - 20:37 AA Burdur- Gündem

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