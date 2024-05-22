22 May 2024 - 19:54- Gündem G:

Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 

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Rize'de trafikte yol verme tartışması çıktı. Her iki sürücü silahını çıkararak birbirini vurdu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı  mask
Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 
Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.G. (65) ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70), birbirine tabancayla ateş etti. Olayda Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralandı.

Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Şairler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu aracı içerisinde ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

Birbirlerini vurdular! Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 

Ömer Sofu’nun cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 19:54 DHA Rize- Gündem

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