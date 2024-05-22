- Gündem

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Saray Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerinin kesildiği tespit ettiler. Devam eden çalışma durduruldu ve bina mühürlendi

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür mask
Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür
Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA'NIN Saray Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın, mevcut inşaat ruhsatına göre zemin katında olan bina giriş sahanlığının bodrum kata alınmak istendiği, bu amaçla bodrum katın yetersiz olan kat yüksekliğinin zemine doğru derinleştirmek suretiyle sağlanmaya çalışıldığı, yapılan çalışmada deprem güvenliğini bozacak şekilde bina kolonlarının üzerine oturduğu zemin kirişlerinin kesildiği, kolonların ayaklarındaki demirli betonların kesilmek suretiyle daraltıldığı, bazı kirişlerin altının boşaltılarak askıda bırakıldığı, binanın balkonlarının demir konstrüksiyon malzeme ile büyütüldüğü, ayrıca binanın üzerine inşaat ruhsatına aykırı ilave 1 kat inşa edildiği ve binadaki tüm katlarda izinsiz olarak tadilat çalışmaları yapıldığı, binanın önündeki kaldırımın işgal edilerek duvarla örüldüğü belirlendi.
Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kaçak çalışmanın binanın statik güvenliğini bozduğunu ve binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirledi. Söz konusu bina 'Yapı Tatil Zaptı' düzenlenerek mühürlendi, kaçak inşaat çalışması durduruldu ve bina güvenlik şeridi çekilerek emniyete alındı.

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür



BAŞKAN ÖZÇELİK: ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ


Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fiillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız" dedi.
(Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ

# ilgili, açıklama, Alanya, Belediye, başkan

22 May 2024 - 19:47 - Gündem

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı (3) mask
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı (3)
Pervari- Hizan karayolunda heyelan; yol ulaşıma kapandı mask
Pervari- Hizan karayolunda heyelan; yol ulaşıma kapandı
Husumet beslediği icra memurunu tabancayla vuran avukat: Evet, ben bir suç işledim mask
Husumet beslediği icra memurunu tabancayla vuran avukat: Evet, ben bir suç işledim
Üniversiteli motokurye Ata'yı öldüren şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi mask
Üniversiteli motokurye Ata'yı öldüren şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi
Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi mask
Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi
Isauria Yolu’nun, trekking kılavuz kitabı çıktı mask
Isauria Yolu’nun, trekking kılavuz kitabı çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber