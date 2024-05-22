Deprem ders olmadı... Alanya'da kirişleri kesilen binaya mühür

ALANYA'NIN Saray Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın, mevcut inşaat ruhsatına göre zemin katında olan bina giriş sahanlığının bodrum kata alınmak istendiği, bu amaçla bodrum katın yetersiz olan kat yüksekliğinin zemine doğru derinleştirmek suretiyle sağlanmaya çalışıldığı, yapılan çalışmada deprem güvenliğini bozacak şekilde bina kolonlarının üzerine oturduğu zemin kirişlerinin kesildiği, kolonların ayaklarındaki demirli betonların kesilmek suretiyle daraltıldığı, bazı kirişlerin altının boşaltılarak askıda bırakıldığı, binanın balkonlarının demir konstrüksiyon malzeme ile büyütüldüğü, ayrıca binanın üzerine inşaat ruhsatına aykırı ilave 1 kat inşa edildiği ve binadaki tüm katlarda izinsiz olarak tadilat çalışmaları yapıldığı, binanın önündeki kaldırımın işgal edilerek duvarla örüldüğü belirlendi.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kaçak çalışmanın binanın statik güvenliğini bozduğunu ve binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirledi. Söz konusu bina 'Yapı Tatil Zaptı' düzenlenerek mühürlendi, kaçak inşaat çalışması durduruldu ve bina güvenlik şeridi çekilerek emniyete alındı.







BAŞKAN ÖZÇELİK: ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ



Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fiillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız" dedi.

(Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ