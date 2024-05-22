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Bakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin milletvekilleriyle; Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katıldığı toplantıda bir ar...

Bakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi mask
Bakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi
Bakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin milletvekilleriyle; Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu milletvekilleriyle; bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in katılımıyla bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan toplantıda, milletvekillerine bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirmede ve istişarelerde bulunduğunu açıkladı.

22 May 2024 - 19:48 DHA Ankara- Gündem

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