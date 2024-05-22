22 May 2024 - 19:15- Magazin G:

Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, fenomen dizi Bahar'da kendi nikahındaki gelinliği giydi.

Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi! mask
Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!
Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!
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Ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde performansıyla büyük beğeni topladığı "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Demet Evgar'ın (Bahar), dün akşam yayınlanan bölümde, rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak (Timur) ile sahnelediği "Romeo ve Juliet" oyunu, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!

SÜRPRİZ DETAY

Dizinin bu sahnesinde Evgar, tiyatro sahnesine bir gelinlikle çıktı. İzleyiciler, ünlü oyuncunun giydiği gelinliğin, 17 Mart 2022'de Levent Babataş ile nikah töreninde giydiği gelinlik olduğunu fark etti.

Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!

Demet Evgar'ın kendi gelinliğini giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Gelinliğin kişisel ve duygusal anlamı, diziye farklı bir boyut kattı.

Demet Evgar'ın performansı, dizideki "Romeo ve Juliet" sahnesiyle birleşince izleyicilerden tam not aldı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar'ın 13'üncü bölümünde; Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla ile ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

Bahar'da sürpriz! Oyuncu Demet Evgar kendi gelinliğini giydi!

Umay'ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar "Romeo ve Juliet" oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir. Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir.

Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar.

Kaynak: KARAR

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22 May 2024 - 19:15 - Magazin

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