22 May 2024 - 19:09- Magazin G:

Fenomen Mika Raun'dan Yusuf Güney'e ilginç soru! "Astralde seks var mı?"

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Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun, programda Yusuf Güney'e cinsellikle ilgili soru sordu.

Fenomen Mika Raun'dan Yusuf Güney'e ilginç soru! "Astralde seks var mı?" mask
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Son dönemlerin dikkat çeken fenomenlerinden Mika Can Raun'un paylaşımlarıyla ve değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Tayland'da cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayan fenomen Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu.

Fenomen Mika Raun'dan Yusuf Güney'e ilginç soru!

Son dönemde sık sık astral seyahat konusundaki garip sözleriyle gündeme gelen Yusuf Güney de kamera arkasındaydı.

Fenomen Mika Yusuf Güney'i orada görünce kendini tutamadı. Mika Raun "Astral olayına çıkamıyorum birebir" diyen Mika Raun "Astral seyahatte seks nasıl?" sorusunu sordu.

Yusuf Güney ise "Yok saf sevgi" deyince Mika ikna olamadı. Mika Raun "Bu dünyada önemsenen şeylerden biri ya" dedi.

Güney ise olmadığında ısrarcı olarak "Beden yok merak ettiğiniz olay bu mu ya!" yanıtını verdi.

Kaynak: MYNET

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22 May 2024 - 19:09 - Magazin

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