Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı (3)

TATBİKAT BAŞARI İLE TAMAMLADI

Deniz Aslanı- 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katılan arama- kurtarma birimleri, tatbikatın tamamlanmasının ardından selamlama geçişi yaptı. Tatbikata katılan hava ve deniz unsurları, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'i selamladı. Selamlama geçişinden sonra tatbikatı değerlendiren Kendir, "Deniz Aslanı- 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nı başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Türk Arama- Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında icra edilen Deniz Aslanı- 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM), Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (HVAKKM) ve diğer ilgili kurum/ komutanlıklara ait acil durum/ harekat merkezleri arasındaki koordinasyon ile Türk arama- kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, müşterek arama- kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun üst düzeye çıkarılması, Türkiye'nin arama- kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki uygulamaların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama- kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, arama- kurtarma komuta kontrol sistemlerinin denenmesi, hedeflerine yönelik olarak icra edilmiştir" dedi.

'ÜST SEVİYEDEKİ KOORDİNASYONUNUN GÖSTERGESİ'

Tümamiral Ahmet Kendir konuşmasının devamında, "Tatbikatın fiili kısmına; kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi iştirak etmiştir. Bugün burada başarı ile icra ettiğimiz tatbikat, Türk arama kurtarma bölgesinde her türlü hava ve deniz koşulunda '7 gün 24 saat' arama- kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Ülkemizin arama- kurtarma teşkilatı içerisinde yer alan tüm kurumları, denizlerimizde oluşabilecek tehlike durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirmektedir. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alarak global bir kriz haline gelen düzensiz göç olayları, dünya kamuoyunun gündemini her geçen gün bu yöne doğru kaydırmakta, denizde arama- kurtarma yapan tüm ülkelerin arama- kurtarma teşkilatlarını hızlı, etkin ve sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Türk Arama- Kurtarma Bölgesi'nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama- kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama- kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in konuşmanın ardından TCSG UMUT'in helikopter platformunda aile fotoğrafı çektirildi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,