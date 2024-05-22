Korkunç kaza! Tünel inşaatında iskele çöktü

Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında çalışmada işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA