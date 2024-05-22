Korkunç kaza! Tünel inşaatında iskele çöktü

Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında çalışmada işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.