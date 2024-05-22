- Asayiş

Korkunç kaza! Tünel inşaatında iskele çöktü

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Trabzon'da korkunç bir iş kazası yaşandı. Tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi, yaralandı.

Korkunç kaza! Tünel inşaatında iskele çöktü mask
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Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında çalışmada işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

Kaynak: DHA

# Gelen, sağlık

22 May 2024 - 19:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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