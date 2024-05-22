- Asayiş

Önce döverek öldürdüler, sonra uçurumdan attılar

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Giresun'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Önce döverek öldürdüler, sonra uçurumdan attılar mask
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Durmuş Demir, 2 Nisan’da kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı. 5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı.  Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor. 

Kaynak: DHA

# devam, Bir, etti, Polis, Yer, Jandarma

22 May 2024 - 19:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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