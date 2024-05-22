Pervari- Hizan karayolunda heyelan; yol ulaşıma kapandı

SİİRT'in Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Pervari ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesi arasındaki Beğendik Teressübbat Tüneli mevkisinde heyelan medyana geldi. Yağışın etkisiyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve Beğendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.