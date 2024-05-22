22 May 2024 - 18:29 - Ekonomi

Toplu taşımaya bir zam daha geldi

Akaryakıtta yaşanan dalgalanmalar bir kez daha toplu ulaşıma zam olarak yansıdı. Bu sefer ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.