Toplu taşımaya bir zam daha geldi

Kayseri'de en son 2023 yılı Temmuz ayından sonra oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu taşıma fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluştu. Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL olarak belirlendi.
23 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Yeni güncellenen fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasına devam edeceği belirtildi. Güncel tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.