- Ekonomi

Toplu taşımaya bir zam daha geldi

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Akaryakıtta yaşanan dalgalanmalar bir kez daha toplu ulaşıma zam olarak yansıdı. Bu sefer ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.

Toplu taşımaya bir zam daha geldi mask
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Kayseri'de en son 2023 yılı Temmuz ayından sonra oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu taşıma fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluştu. Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL olarak belirlendi.

23 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni güncellenen fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasına devam edeceği belirtildi. Güncel tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Son, fiyat

22 May 2024 - 18:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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