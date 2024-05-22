Bir motosiklet kazası daha. Otomobille çarpıştı; sürücü yola savruldu

Ferhat Demirbaş kontrolündeki motosiklet ile T.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirbaş yola savruldu. Yaralan motosiklet sürücüsü ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA