- Asayiş

Bir motosiklet kazası daha. Otomobille çarpıştı; sürücü yola savruldu

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Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ferhat Demirbaş, ağır yaralandı.

Bir motosiklet kazası daha. Otomobille çarpıştı; sürücü yola savruldu mask
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Ferhat Demirbaş kontrolündeki motosiklet ile T.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirbaş yola savruldu. Yaralan motosiklet sürücüsü ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Motosiklet

22 May 2024 - 18:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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