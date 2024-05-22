Antalya'da tokat cinayeti: Arkadaşına kurşun yağdırdı

Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.’yi evinde bir gün misafir etti. Kadir İ., Aldemir’den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3’lü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.’nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir’in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartıştı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.’ye tokat attı. Hatice Ç.’nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir’e ateş etti; ikili ise aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralanan Aldemir, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Alper Aldemir burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde Aldemir’in üzerine kayıtlı tabancaya el koydu. Sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç., yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde yakalandı. İkilinin üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Kadir İ.’nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.’nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Kadir Can İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA