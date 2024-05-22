Alanya'da ekmeğe son dakika zammı: Taş mı yiyelim?

Yüksek seyreden enflasyon ve üretim maliyetlerinin arttığını iddia eden fırıncılar ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen ani toplantıda ekmek maliyetleri ve fırıncıların sorunları konuşuldu.

Sektör temsilcileri ve fırıncılar arasında varılan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatının 10 lira olmasına karar verildi. Alınan kararın resmiyete binmesi ve onayı için bakanlık onayına gönderildiği de gelen bilgiler arasında.

Bakanlıktan çıkacak karar sonrası Alanya’da 200 gram ekmek gelecek ay sonrası 10 lira olacak.

Zam haberlerinin ardından vatandaşlar tepki göstererek 'Taş mı yiyelim' dediler.