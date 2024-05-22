22 May 2024 - 18:08- Gündem G:

Antalya'da "Çirkinler" suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da bir kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen "Çirkinler" adlı suç örgütü üyesi 6 kişi suçüstü yakalandı. Çete üyelerinden 5'i tutuklandı.

Antalya'da "Çirkinler" suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı
Antalya'da "Çirkinler" suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı.

Antalya'da

Ayrıca şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA

# Antalya, Çirkinler, operasyon, suç örgütü, tutuklama, Cinayet, Bir

22 May 2024 - 18:08 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Brunei Darüsselam'dan AFAD'a 523 bin 980 dolarlık deprem yardımı mask
Brunei Darüsselam'dan AFAD'a 523 bin 980 dolarlık deprem yardımı
Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı mask
Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı mask
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı mask
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı
Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı mask
Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı
Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti mask
Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber