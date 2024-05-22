Antalya'da "Çirkinler" suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı.
Ayrıca şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.