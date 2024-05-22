Samsunspor’da şok ayrılık!

Saumsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni sezon için Gisdol'la görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, "Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen Sayın Markus Gisdol, kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemdiğini dile getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Konuyla ilgili detaylı açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı ifade edildi.
MARKUS GISDOL'UN SÜPER LİG KARNESİ
Samsunspor'u geçtiğimiz yıl çalıştırmaya başlayan Markus Gisdol, Karadeniz ekibinin başında 32 maça çıktı.
Gisdol yönetiminde 13 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.
Süper Lig'de Samsunspor topladığı 43 puanla 12. sırada yer alıyor.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.