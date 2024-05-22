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Tuba Büyüküstün, Cannes tarzıyla herkesi şoke etti

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Ekranların en beğenilen oyuncularından Tuba Büyüküstün'ün Cannes tarzıyla gündem oldu. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tuba Büyüküstün, Cannes tarzıyla herkesi şoke etti mask
Tuba Büyüküstün, Cannes tarzıyla herkesi şoke etti
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Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'ne Tuba Büyüküstün de katıldı.

Ünlülerin adeta şıklık yarışına girdiği, aylarca hazırlandığı Cannes için Büyüküstün'ün giydiği kıyafet herkesi şaşırttı. Kırmızı halıyı önemsemediği yorumları yapılan tarzı sosyal medyada kimsede geçer not almadı. 

Siyah işlemeli pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Büyüküstün'ün bu kombini hiç beğenilmedi.

Tuba Büyüküstün, Cannes tarzıyla herkesi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, için

22 May 2024 - 17:16 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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