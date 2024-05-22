Tuba Büyüküstün, Cannes tarzıyla herkesi şoke etti

Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'ne Tuba Büyüküstün de katıldı.

Ünlülerin adeta şıklık yarışına girdiği, aylarca hazırlandığı Cannes için Büyüküstün'ün giydiği kıyafet herkesi şaşırttı. Kırmızı halıyı önemsemediği yorumları yapılan tarzı sosyal medyada kimsede geçer not almadı.

Siyah işlemeli pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Büyüküstün'ün bu kombini hiç beğenilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi