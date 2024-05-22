'Güldür Güldür Show'dan müjdeli haber: İki isim geri dönüyor

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, projenin final yapmasıyla eski işine geri dönüyor. Erkek'in ardından bir müjde de Onur Buldu'dan geldi. Bilal rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Onur Buldu, Güldür Güldür Show'a geri dönüyor.

Onur Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek hayranlarını sevindiren haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi