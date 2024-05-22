22 May 2024 - 17:01- Gündem G:

Antalya'da korku dolu dakikalar! Balkondan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü

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Finike'de psikiyatri hastası olduğu öğrenilen bir kişi 3. kattaki balkondan inmeye çalışırken dengesini kaybedip minibüsün üzerine düştü.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Balkondan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü
Antalya'da korku dolu dakikalar! Balkondan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü
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Finike'de 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan inmeye çalışan İ.T. (26), dengesini kaybedip önce park halindeki minibüsün üzerine düşüp, yaralandı. Psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen İ.T.'nin düşme anları cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Balkondan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Finike'ye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonuna çıkan İ.T., henüz bilinmeyen nedenle aşağı inmek istedi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen İ.T. kendini aşağı sarkıtıp, alt kat balkonunun korkuluklarına bastıktan sonra dengesini kaybetti. Park halindeki minibüsün üzerine, ardından zemine düşen İ.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.T., ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.T.'nin psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Balkondan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düştü

Bu arada olay, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, çevredekilerin 'yapma' diye bağırmalarına rağmen balkondan inmeye çalışan İ.T.'nin düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 17:01 DHA Antalya- Gündem

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