Feci kaza! 6 yaşındaki Muhammed traktörden düştü

6 yaşındaki Muhammed Ensar Demir, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed Ensar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA