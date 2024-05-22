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Feci kaza! 6 yaşındaki Muhammed traktörden düştü

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Mardin'in feci bir kaza yaşandı. Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Ensar Demir (6), hayatını kaybetti.

22 May 2024 - 16:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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