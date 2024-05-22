Otobüs ağaçlara çarptı. Yolcular hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.