22 May 2024 - 16:56- Gündem G:

Otobüs ağaçlara çarptı. Yolcular hastaneye kaldırıldı

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Isparta'da yolcu otobüsünün refüje çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada otobüsteki 11 kişi yaralandı.

Otobüs ağaçlara çarptı. Yolcular hastaneye kaldırıldı mask
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Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 16:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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