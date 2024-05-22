- Yaşam

Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’

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Alanya’nın en popüler ve nezih işletmelerinden olan Dimçayı Klas Piknik, bu yaz da vatandaşların uğrak noktası olacak

Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’ mask
Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’
Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’
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ALANYA’DA doğa harikası Dimçayı’nda bulunan, birçok yeniliği misafirleri için Alanya’ya kazandıran, yaz aylarının değişmeyen adresi Klas Piknik, verdiği hizmetle beğeni toplamaya devam ediyor. Zipline, Ters ev gibi farklı aktiviteleri de bünyesinde barındıran Dimçayı Klas Piknik, bu yaz da vatandaşların değişmeyen adresi olacak. Verdiği hizmet kalitesi ile her zaman adından söz ettiren Klas Piknik, hem yerli hem de yabancı vatandaşların beğenisini topluyor.

‘ALANYA MERKEZDEN 8-10 DERECE DAHA SERİN’

Vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri Klas Piknik hakkında Dim TV’ye açıklamalarda bulunan İşletme Müdürü Sami Akıllı, “Tesisimiz Klas Grup bünyesine bağlı olarak çalışmaktadır. Sabah 8'den gece 24'e kadar hizmet vermektedir. İsteyenler bu yaz sıcağında serpme kahvaltısını yiyip ardından suya ya da havuza girebiliyor. Arka tarafta çocuklar ve büyükler için havuzumuz var. Tesis içerisinde çocukların vakit geçirebileceği çocuk parkımız da mevcuttur. Ayrıca misafirlerin keyifli vakit geçirebileceği ters villamız da vardır. Yaz aylarında Alanya merkezden 8-10 derece daha serindir. Mangallarını kendi yapmak isteyen vatandaşlarımız için çardak kiraya veriyoruz. Bu vatandaşlarımız aynı zamanda tesisin havuzundan da yararlanabiliyor. Yaz sıcağında keyifli ve serin bir gün geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’

Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’

Alanya'da yaz aylarının en serin hali ‘Dimçayı Klas Piknik’

# Alanya, için, Bir, Olacak, kadar, çocuk, devam

22 May 2024 - 16:50 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

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