22 May 2024 - 16:50- Gündem G:

Feci kaza! Yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı

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Isparta'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı mask
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Isparta'da yolcu otobüsünün refüje çıkıp ağaçlara çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 16:50 DHA Isparta- Gündem

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