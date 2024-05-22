22 May 2024 - 16:44- Gündem G:

Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi

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Alanya’da öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim almaları ve herhangi bir olumsuz durumda müdahalede bulunulabilmesi amacıyla öğretmenlere düzenli ilk yardım eğitim veriliyor.

Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi mask
Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi
Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi
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Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin birçok okulunda öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimine başlandı. 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başından itibaren seminerler düzenlenirken, öğretmenlere uygulamalı ilk yardım eğitimi gösterildi. Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 yıldır verilen eğitimlere 1600 öğretmen katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Şu ana kadar 1600 öğretmenimize ulaştık. İlk yardım eğitimi doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapıldığı taktirde yüzde 98 hayat kurtarma oranına sahiptir. Biz de özellikle okullarda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin karşılaşacağı sorunlara anında yardımda bulunabilmeleri için bu eğitimleri hızlı şekilde veriyoruz. Amacımız 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar öğretmenlerin bu eğitimlerini tamamlamak. Tamamlayamadığımız taktirde de önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Tüm öğretmenler buraya derslerini bırakarak geliyor. Bizim için ders önemli evet ama bu eğitimler de ders kadar önemli" dedi.

Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi

İlk yardım eğitmeni ve eğitim yöneticisi Yavuz Metin, eğitimin başarılı şekilde devam ettiğini belirtti. Metin, "4 yıldır Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Alanya'daki öğretmen arkadaşlarımıza hayatının her aşamasında gerekli olan ilk yardımın temel konularını aktarıyoruz. Onlar da eğitimlerini başarılı şekilde sürdürüyor, gerektiği zaman okuldaki öğrencilerine uygulayabiliyor" diye konuştu. Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Ali Yıldız, daha önce ilk yardım bilgisine ihtiyacı olduğu bir durumla karşılaşmadığını ama her zaman buna ihtiyaç olabileceğini aktardı. Ali Yıldız, şunları söyledi: "Hayatımızın her aşamasında bu tür durumlarla karşı karşıya kalabiliriz; evde veya arabada, herhangi bir kaza anında. O yüzden burada gerçekten hayati durumlara karşı yapabileceğimiz önemli şeyleri öğreniyoruz. Çok verimli geçiyor, güzel geçiyor. Güzel şeyler öğreniyoruz ben şu ana kadar bu öğreneceklerimi kullanacağım bir durumla karşılaşmadım ama tabii ki bu hayatımın kalan kısmında karşılaşmayacağım anlamına da gelmiyor. Buradan çıktığımızda bile karşılaşabilme ihtimalimiz var o yüzden bu ilk yardım eğitimini hepimizin tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi gerekiyor."

Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi

ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI

Sınıf öğretmeni Günaltay Zengi de geçen ocak ayında nöbetçi öğretmen olduğu bir gün, okul bahçesinde öğrencisinin nefes borusunu tıkayan cismi Heimlich manevrasıyla çıkarttığını aktardı. Zengi, "Bu eğitimde bilmediklerimizi ve yanlış bildiklerimizi öğreniyoruz. Hocalarımız çok güzel anlatıyor. Bu bilgileri kullanmak daha önce benim başıma da geldi. Bir öğrenci boğulmak üzereydi ve ben nöbetçi öğretmendim. Heimlich manevrasıyla baskı yaparak boğazına kaçan cismi çıkarttım" dedi. Diğer yandan Günaltay Zengi'nin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar ise okul kamerasına yansıdı. Görüntülerde bahçede oynayan çocuklardan birinin boğazına cisim kaçtığını gören Zengi'nin, Heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.

Alanya'da öğretmenlere ilk yardım eğitimi

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22 May 2024 - 16:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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