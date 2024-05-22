Isauria Yolu’nun, trekking kılavuz kitabı çıktı

Alanya'da profesyonel dağcı Mehmet Gültekin'in 12 yılını vererek ortaya çıkardığı Toroslar’daki antik yollarda sona gelindi. 426 km'lik Isauria Yolu/Tuz Yolu'nun keşfi, işaretlemesi, GPS kayıtları, 50x70 çarşaf haritası, tabelalandırılması geçtiğimiz ay bitmişti. Şimdi de trekking yolunun kılavuz kitabı da Isauria Yolu adı ile Mehmet Gültekin'in imzasıyla yayımlandı. Alanya, Gündoğmuş, Akseki, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ermenek hattındaki Isauria Yolu trekking rotasının, Alanya’da yeni bir turizm değeri olması hedefleniyor. Isauria Yolu'nun karakteristiği olan taş döşeli yollar, en çok Akseki ve Alanya rotalarında görülüyor. Bu yolların tarihi 9500 yıl önceye kadar iniyor.

‘ALANYA ISAURİA YOLU’NA SAHİP ÇIKMALI’

Sosyal medyada ‘Yollar Delisi’ adı ile bilinen profesyonel dağcı Mehmet Gültekin, ilgililerin Isauria Yolu kitabını edinmelerini tavsiye etti. Kitabı yazma süreci hakkında bilgi veren Gültekin, "Herkes kendi bölgesindeki yolları bilir. Ben bu yolların hepsini birleştirerek uzun soluklu bir kültür rotası oluşturdum. Bu yolun kılavuz kitabı da hem yolun tarihine ışık tutmak hem yürüyüşe hazırlık hem de su ve alışveriş noktalarını belirtmek bakımından gerekliydi. Antik çağ tarihlerinde ve 19. yy gezginlerinin yazdıkları ile yolun tarihini ve geçmişini de ayrıntılandırabildik. Burada Alanyalılara düşen görev, geleceğin önemli turizm değeri olacak olan bu yolları korumaktır. Yollara kepçe sokup bozmamak, dağ motorları ile bu taş döşeli yollara girip taşları söke söke motor sürmemek gerekiyor. Bu yollar, geçmişten geleceğe büyük bir yürüyüşçü potansiyeline sahip yollardır. Birkaç yıl içinde Likya Yolu gibi önemli bir yol olacaktır" dedi.

‘ALANYA ROTALARINI 4 GÜN BOYUNCA YÜRÜYECEĞİZ’

"30 Mayıs-2 Haziran arası Alanya dağ köyleri ülkenin her yerinden 300 dağcıyı ağırlayacaktır. Gündoğmuş Alanya rotalarını 4 gün boyunca yürüyeceğiz." dedi. (Şerife ÇOBAN)