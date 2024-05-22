Günlerdir aranan Yusuf'tan kötü haber

Şanlıurfa Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, ihbarda bulundu.Bölgeye giden ekipler, sudan çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'a ait olduğunu belirledi. Cenaze inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA