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Korkunç plan! Birliktelik yaşayan karısı ve kardeşi fare zehriyle öldürdüler

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İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Cinayet, Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin’de "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek ifade vermesiyle ortaya çıktı. Hüseyin Çevik, yengesiyle işbirliği yapıp, yemeklere fare zehri katarak ağabeyi Eyüp Çevik'i öldürdüklerini söyledi.

Korkunç plan! Birliktelik yaşayan karısı ve kardeşi fare zehriyle öldürdüler mask
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Olay günü markete giden Halime Çevik, eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti. Halime Çevik’in ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü kayıtlara 'Şüpheli ölüm' olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİN İTİRAFI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin ekipleri Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin’den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetin ardından Halime Çevik ve 2 çocuğuyla Mardin’e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

KARISI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi. Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin’de gözaltına alındı.  Halime Çevik’in kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Kaynak: DHA

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22 May 2024 - 16:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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