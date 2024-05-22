22 May 2024 - 16:18- Spor G:

Beşiktaş - Trabzonspor Türkiye Kupası Final maçının hakemi belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçını Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş - Trabzonspor Türkiye Kupası Final maçının hakemi belli oldu mask
Beşiktaş - Trabzonspor Türkiye Kupası Final maçının hakemi belli oldu
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Türkiye Kupası'nda final maçında Beşiktaş ve  Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.

TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü  Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

Kaynak: Gazete Duvar

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22 May 2024 - 16:18 - Spor

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