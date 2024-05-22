Beşiktaş - Trabzonspor Türkiye Kupası Final maçının hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.
TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.
Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.
TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
Kaynak: Gazete Duvar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.