CHP Alanya’dan ‘Tasarruf tedbirleri’ eleştirisi

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini vurgulayarak, emeklilerin bu sıkıntılardan en çok zarar gören grup olduğunu belirtti. Kandemir, "Ülkemiz büyük ekonomik sıkıntı içerisinde. Sadece emekliler değil, tüm halkımız bu ekonomik sıkıntıların acısını çekiyor. Ekonomik sıkıntıların getirdiği sonuçlara hep beraber katlanıyoruz ama emekliler sıkıntının en büyüğünü çekenlerden. Emekliler maalesef hak ettiği maaşları alamıyor. Hala aylık 10 bin lira civarında emekli maaşlarıyla insanların geçinebilmesi mümkün değil. Ev kiralarının, gıda fiyatlarının bu kadar yükseldiği, bir çayın 25-30 TL’ye, kahvenin 70-80 TL’ye satıldığı bir ortamda emeklilerimize bizi yönetenler tarafından 'gidin ölün' demek mi isteniyor?" ifadelerini kullandı.

CHP ALANYA, ‘BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ’NE KATILACAK

CHP olarak emeklilerin hak ettiği maaşı alabilmesi ve onlara değer verilmesi gerektiğini savunan Kandemir, bu doğrultuda hafta sonu Ankara’da genel merkez tarafından düzenlenecek olan mitinge katılacaklarını duyurdu. Alanya'da emeklilerin ve mitinge katılmak isteyenlerin telefonlarını topladıklarını belirten Kandemir, "Cumartesi akşamı hareket ederek ertesi gün Ankara’daki mitinge hep beraber katılmayı umut ediyoruz" dedi.

‘TASARRUF TEDBİRLERİ BİZİM HİZMET ETMEMİZİ ENGELLEYEMEZ’

Hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine de değinen Kandemir, bu tedbirlerin belediyelerin yatırım ve hizmet kapasitelerini kısıtladığını belirtti. Kandemir, CHP olarak halkın hizmetten mahrum bırakılmayacağını ve gerekli yatırımların yapılacağını vurguladı. Kandemir, "Yerel seçimlerde CHP’nin büyük bir başarı elde ederek belediyeleri alması ile birlikte hükümetin aklına hemen tasarruf tedbirleri geldi. Bu tasarruf tedbirleri öncelikle belediyelerin canını yakıyor. Çünkü yatırım yapmamızı, hizmet etmemizi engelleyecek birçok engel konulmuş durumda. Bu da tasarruf tedbirlerini CHP’nin yerel seçimde aldığı başarının cezalandırılması gibi algılıyoruz. Bu şu demek. Aynı zamanda bu cezayı halka da veriyorlar. Şu demek isteniyor. Siz CHP’ye oy verdiniz. CHP’li belediye başkanlarını seçtiniz. Alın bakalım hizmeti alabilecek misiniz der gibi bir tasarruf tedbirleri açıklandı. Biz CHP olarak şu sözü veriyoruz. Bizi hizmet etmekten tasarruf tedbirleri falan engelleyemez. Her şekilde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Yatırımlarımızı yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bitmeyen yatırımları da bitireceğiz. Bu sözümüzü de buradan veriyoruz" dedi.