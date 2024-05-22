22 May 2024 - 16:17- Gündem G:

CHP Alanya’dan ‘Tasarruf tedbirleri’ eleştirisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini eleştiren CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Tasarruf tedbirlerini CHP’nin yerel seçimde aldığı başarının cezalandırılması gibi algılıyoruz. Ancak tasarruf tedbirleri bizim hizmet etmemizi engelleyemez’ dedi.

CHP Alanya’dan ‘Tasarruf tedbirleri’ eleştirisi mask
CHP Alanya’dan ‘Tasarruf tedbirleri’ eleştirisi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini vurgulayarak, emeklilerin bu sıkıntılardan en çok zarar gören grup olduğunu belirtti. Kandemir, "Ülkemiz büyük ekonomik sıkıntı içerisinde. Sadece emekliler değil, tüm halkımız bu ekonomik sıkıntıların acısını çekiyor. Ekonomik sıkıntıların getirdiği sonuçlara hep beraber katlanıyoruz ama emekliler sıkıntının en büyüğünü çekenlerden. Emekliler maalesef hak ettiği maaşları alamıyor. Hala aylık 10 bin lira civarında emekli maaşlarıyla insanların geçinebilmesi mümkün değil. Ev kiralarının, gıda fiyatlarının bu kadar yükseldiği, bir çayın 25-30 TL’ye, kahvenin 70-80 TL’ye satıldığı bir ortamda emeklilerimize bizi yönetenler tarafından 'gidin ölün' demek mi isteniyor?" ifadelerini kullandı.

CHP ALANYA, ‘BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ’NE KATILACAK

CHP olarak emeklilerin hak ettiği maaşı alabilmesi ve onlara değer verilmesi gerektiğini savunan Kandemir, bu doğrultuda hafta sonu Ankara’da genel merkez tarafından düzenlenecek olan mitinge katılacaklarını duyurdu. Alanya'da emeklilerin ve mitinge katılmak isteyenlerin telefonlarını topladıklarını belirten Kandemir, "Cumartesi akşamı hareket ederek ertesi gün Ankara’daki mitinge hep beraber katılmayı umut ediyoruz" dedi.

CHP Alanya’dan ‘Tasarruf tedbirleri’ eleştirisi

‘TASARRUF TEDBİRLERİ BİZİM HİZMET ETMEMİZİ ENGELLEYEMEZ’

Hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine de değinen Kandemir, bu tedbirlerin belediyelerin yatırım ve hizmet kapasitelerini kısıtladığını belirtti. Kandemir, CHP olarak halkın hizmetten mahrum bırakılmayacağını ve gerekli yatırımların yapılacağını vurguladı. Kandemir, "Yerel seçimlerde CHP’nin büyük bir başarı elde ederek belediyeleri alması ile birlikte hükümetin aklına hemen tasarruf tedbirleri geldi. Bu tasarruf tedbirleri öncelikle belediyelerin canını yakıyor. Çünkü yatırım yapmamızı, hizmet etmemizi engelleyecek birçok engel konulmuş durumda. Bu da tasarruf tedbirlerini CHP’nin yerel seçimde aldığı başarının cezalandırılması gibi algılıyoruz. Bu şu demek. Aynı zamanda bu cezayı halka da veriyorlar. Şu demek isteniyor. Siz CHP’ye oy verdiniz. CHP’li belediye başkanlarını seçtiniz. Alın bakalım hizmeti alabilecek misiniz der gibi bir tasarruf tedbirleri açıklandı. Biz CHP olarak şu sözü veriyoruz. Bizi hizmet etmekten tasarruf tedbirleri falan engelleyemez. Her şekilde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Yatırımlarımızı yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bitmeyen yatırımları da bitireceğiz. Bu sözümüzü de buradan veriyoruz" dedi.

# Alanya, CHP, Belediye, Emekli, Bir, bin

22 May 2024 - 16:17 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Brunei Darüsselam'dan AFAD'a 523 bin 980 dolarlık deprem yardımı mask
Brunei Darüsselam'dan AFAD'a 523 bin 980 dolarlık deprem yardımı
Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı mask
Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı mask
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı mask
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı
Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı mask
Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı
Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti mask
Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber