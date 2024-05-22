22 May 2024 - 16:13- Magazin G:

Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Serenay'a şok sözler! 'Bayılıyorum'

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Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir etkinlikte eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında bomba sözler söyledi.

Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Serenay'a şok sözler! 'Bayılıyorum' mask
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Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın düzenlediği parti, bu sefer de magazin gündemini sarsacak bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Oyuncu Kerem Bürsin, partide eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile karşılaştı.

Bürsin, Sarıkaya ile karşılaşması hakkında "Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan, çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz." açıklamasında bulundu.

ÇAĞATAY ULUSOY DA PARTİDEYDİ

Partinin dikkat çeken bir diğer konuğu ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy oldu. Bürsin, Ulusoy ile tanışması hakkında ise "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÜNLÜ İSİM AYNI MEKANDA

Üç ünlü ismin aynı mekanda bir araya gelmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada da bu buluşma ile ilgili birçok yorum yapıldı.

Bürsin ve Sarıkaya'nın dostluğu, birçok hayranı tarafından takdir edilirken, Ulusoy'un da partiye katılması merak uyandırdı.

Kaynak: KARAR

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22 May 2024 - 16:13 - Magazin

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