Brunei Darüsselam'dan AFAD'a 523 bin 980 dolarlık deprem yardımı

BRUNEİ Darüsselam Büyükelçisi Noni Zurainah Ismi, ülkesinin vatandaşlarının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 523 bin 980 dolarlık yardım fonunu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş'e takdim etti.

Büyükelçi Noni Zurainah Ismi, AFAD Başkanı Memiş'i makamında ziyaret etti. Ismi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde evlerini kaybeden depremzedeler için Brunei Darüsselam halkı tarafından 14 Şubat-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplanan 523 bin 980 dolarlık deprem yardım fonuna ilişkin temsili çeki, Memiş'e sundu. Ismi ve Memiş birlikte basın mensuplarına poz verdi.

'TÜRK MİLLETİ YAPILAN İYİLİĞİ UNUTMAZ'

AFAD Başkanı Memiş, yardım için çok minnettar olduklarını dile getirerek, "Bugün Brunie Sultanlığı'nı temsilen Sayın Büyükelçi Hanımefendi, AFAD'ı ziyarette bulundular. Az önce bize takdim ettikleri yardımı kabul ettik, çok teşekkür ediyoruz. Türk milleti olarak bize yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayız. 6 Şubat depremlerinde adeta küçük kıyameti yaşadık. 14,5 milyon insanımız etkilendi. Şu anda yapılan 250 bin konutun 80 bine yakınının kurasını çektik ve vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Artık konteynerleri değil, kalıcı konutları konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken dost ve kardeş ülkelerin bize yönelik yardımları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, çok minnettarız" dedi.