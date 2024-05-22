Alanya'da kanser hastası yaşlı adamı evden attılar: Sokakta bir sandalye üstünde yaşıyor

25 YILDIR Alanya’da yaşayan Erol Bildik, kan kanseri tedavisi görürken aynı zamanda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. İki yıldır çalışamaz durumda olan Bildik, bu süreçte ev kiralarını ödeyemediği için evinden çıkarıldığını belirtti. Şu anda bir galerinin kenarına koyduğu sandalyede geceyi geçiren Bildik, yaşadığı zorlukları ve çaresizliğini dile getirdi. Bildik, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi başta olmak üzere birçok resmi kurumun kapısını çaldığını, ancak kalıcı bir çözüm bulunamadığını ifade etti. Çaresizlik içinde olduğunu belirten Erol Bildik, birkaç kez intihar etmeyi düşündüğünü ve denediğini ancak her seferinde engel olunduğunu söyledi. Bildik, Dim TV aracılığı ile yetkililere seslenerek destek talebinde bulundu.



‘YETKİLİLERİN SESİMİ DUYMASINI İSTİYORUM’



Yaşadığı zorlu süreci anlatan Bildik, “Kan kanseri tedavisi görüyorum. Acil yataklık hastayım. 2 senedir çalışamaz durumdayım. Bu süreçte ev kiramı ödeyemediğim için şuan oturduğum evden atıldım. Şuanda bir galerinin kenarında koyduğum sandalyede geceyi geçiriyorum. Bu esnada kanser tedavisine gidiyorum. Tedavim de olumlu cevap vermiyor. Şuanda başımı sokacak bir evim bile yok. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi başta olmak üzere kapısını çalmadığım resmi kurum kalmadı. Yemek desteği gibi kısmi yardım yapılıyor ancak ben dört duvar istiyorum. En son ne zaman banyo yapabildiğimi bile hatırlamıyorum. Bakıma ihtiyacım var. Huzur evine yerleşmek istiyorum. Şuan yaşadığımı hissetmiyorum. Bu ülkenin vatandaşı olduğumu hissetmek istiyorum. Çaresizim, umutsuzum. İntihar etmeyi düşünüyorum. Birkaç kez intihar etmeyi denedim her seferinde engel oldular. Lütfen bana yardımcı olun. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi