Alanya’da arkadaşının ölümüne neden olmuştu! Çocuğun cezası belli oldu

ALANYA'NIN Elikesik Mahallesi’nde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşını av tüfeğiyle öldürerek suça sürüklenen çocuk K.G. geçtiğimiz ilk duruşmada tutuklu bulunduğu Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı gerçekleşen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan çocuk K.G. ile avukatı, ölen Hasan Gölüşlü'nün annesi, babası ve avukatı katıldılar.
ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında arkadaşı Hasan Gölüşlü’yü av tüfeği ile öldüren K.G’nin duruşması kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti Hasan Gölüşlü'yü av tüfeği ile öldüren K.G hakkında ‘Adam Öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Heyet yaşının küçük olmasını dikkate alarak K.G’nin cezasında indirime giderek 10 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 19 Nisan 2023 tarihinde Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. Avlanmak için gittikleri ormanlık alanda K.G'nin (13) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği gencin arkadaşı Hasan Gölüşlü (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Gölüşlü'nün cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayın şüphelisi K.G. jandarma tarafından av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 yaşındaki K.G. tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. ( Haber MERKEZİ)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.