Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında başladı. Tatbikatı, 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip etti.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 39 gözlemcinin takibiyle başladı. Senaryo gereği iki arama kurtarma faaliyetinin gerçekleştirileceği tatbikatın ilk aşaması tamamlandı. Tatbikatta 1'inci senaryoda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri yapıldı. Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

CASA ARAMA KURTARMA UÇAĞI TESPİT ETTİ

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve maksadıyla görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN235 Casa arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye sar kiti attı. Sar kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve korveti sevk edildi. Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında sar kitinde bulunan iki kazazede TCSG GÜVEN tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kazazedeler gemiye tahliye edildikten sonra gemide bulunan sağlık personeli tarafından ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

YÜZÜCÜ KURTARICI SUDAN ÇIKARDI

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından senaryo gereği sudaki bir kazazede kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılan kazazede, TCSG GÜVEN korvetine tahliye edildi. Sonrasında bir kazazede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Ardından bir kazazede Sahil Güvenlik botundaki yüzücü kurtarıcı tarafından sudan çıkarıldı. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılan kazazedenin de TCSG GÜVEN korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma platformunda bulunan kazazede de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Denizde bulunan 2 kazazede de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın 2'nci senaryosunda ise yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve ardından yolcu motorunda yangın çıktığı bilgisinin edinilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri yapılacak.