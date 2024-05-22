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Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı

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ŞANLIURFA'nın simgelerinden Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, turistlerin şikayeti sonrası sayıları artan başıboş köpekler toplatıldı.Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, son günlerde çok sayıda b...

Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı mask
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı
Balıklıgöl ile Göbeklitepe'deki başıboş köpekler toplatıldı
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ŞANLIURFA'nın simgelerinden Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, turistlerin şikayeti sonrası sayıları artan başıboş köpekler toplatıldı.

Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, son günlerde çok sayıda başıboş köpek görüldü. Turistlerin şikayeti sonrası belediye görevlileri, köpekleri toplamak için harekete geçti. Turizm bölgelerinde görevlendirilen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürüldü.

22 May 2024 - 15:42 DHA - Gündem

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