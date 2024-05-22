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Alanya tatili hastanede bitti!

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Alanya’da havuza balıklama atlayan 24 yaşındaki genç kafasını zemine vurarak hastanelik oldu

Alanya tatili hastanede bitti! mask
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OLAY Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelde tatil yapan 24 yaşındaki E.G.D. otelde 150 santimetre derinliği olan havuza balıklama atlaması sonucu kafasını zemine vurarak yaralandı. Otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerin bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. ( Haber MERKEZİ)

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22 May 2024 - 15:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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