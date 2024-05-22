Alanya'da motosikletli canından oluyordu

KAZA Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 07 N 0335 plakalı hafif ticari araç ile M.A. kontrolündeki 07 BCK 212 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan S.M. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı S.M’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)