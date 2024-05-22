KAZA Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 07 N 0335 plakalı hafif ticari araç ile M.A. kontrolündeki 07 BCK 212 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan S.M. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı S.M’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)
- Asayiş
Alanya'da motosikletli canından oluyordu
Alanya’da hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.